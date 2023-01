LPI-EF: Komplettes Garagentor gestohlen

Erfurt (ots) - In Erfurt kam es in der Silvesternacht, neben einem Großbrand in der Kalkreiße mit etwa 200.000 Euro Sachschaden (siehe Pressemeldung "Großbrand - Feuerwerk mit Folgen" vom 01.01.2023), zu weiteren Bränden und Explosionen mit erheblichen Beschädigungen. In der Moritzstraße wurde durch Unbekannte ein VW-Transporter in Brand gesetzt. Wegen brennender Mülltonnen mussten Polizei und Feuerwehr in die ...

