Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pkw zu spät bemerkt

Ludwigshafen (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer kam am Dienstag (14.06.2022) mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 54-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Leininger Straße, als eine 66-Jährige mit ihrem Pkw zur Auffahrt auf die Maudacher Straße bremsen musste. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Rettungsdienst lieferte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus ein.

