LPI-J: Eine Hose zu wenig

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit entwendeten unbekannte Täter in einem Discounter in Kahla am Donnerstag die Geldbörse einer Kundin. Für einen kurzen Augenblick lies die Dame ihr Portemonnaie unbeobachtet im Einkaufswagen, dies nutzten der oder die Täter, griffen zu und konnten ohne gesehen zu werden den Laden verlassen. Die Kundin selber merkte den Verlust erst beim Kassiervorgang. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

