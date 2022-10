Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unterschlagenes E-Bike aufgefunden

Kirchheimbolanden (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen erfolgte am Donnerstag Mitteilung an die Polizei, dass in einem Feldweg in der Nähe des Krankenhauses ein herrenloses E-Bike stehen würde. Im Rahmen der Überprüfung durch die Polizei wurde festgestellt, dass das hochwertige Fahrrad bereits im August durch eine Straftat beim Eigentümer abhanden kam. Das Fahrrad wurde sichergestellt und an den Eigentümer übergeben.

