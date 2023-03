Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Transporterfahrer gefährdet Autofahrer- Polizei sucht Zeugen

Schwerin, Bandenitz (ots)

Dem Hinweis eines Autofahrers ist es zu verdanken, dass die grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise eines 33-Jährigen am Mittwochmorgen in Schwerin beendet wurde. Nachdem ein Schweriner über den Notruf der Polizei die Beamten über die Fahrweise eines schwarzen Ford Transit Fahrers informierte, kam es zum Polizeieinsatz. Zwischen Bandenitz und Schwerin habe der Fahrer mehrfach überholt und hierbei andere Fahrzeugführer gefährdet. Verkehrsunfälle konnten den aktuellen Erkenntnissen nach durch Ausweichmanöver und eingeleiteten Bremsvorgängen anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Mit Hilfe des ständigen Austauschs zwischen Polizei und Hinweisgeber gelang es den Fahrer in Schwerin Krebsförden zu kontrollieren. Die Überprüfung des 33-jährigen Griechen ergab den Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Des Weiteren wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizei sucht nun weitere Autofahrer, die durch die Fahrweise des Fahrers des schwarzen Fords am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr gefährdet wurden. Hinweise werden telefonisch über 0385/5180-2224 oder -1560 und über die Onlinewache entgegengenommen.

