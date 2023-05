Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Sulzbach an der Murr: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Im Rahmen von Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei konnte am Donnerstag ein 20 Jahre alter Deutscher festgenommen. Er steht im Verdacht mit verschiedenen Betäubungsmittel und weitere verbotene Substanzen Handel getrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell