Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle - Vermisster Mann aufgefunden

Aalen (ots)

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Dienstag gegen 7 Uhr, als eine 61-Jährige von der Jahnstraße auf die Aalener Straße nach rechts einbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine von links kommende 16-Jährige Moped-Fahrerin. Diese stürtzte in Folge und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein in der Kapuzinergasse abgestellter Opel wurde am Montag in der Zeit von 12 Uhr bis 22 Uhr beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Eschach: LKW kollidiert mit PKW

Kurz nach Ortsende Kemnaten, in Fahrtrichtung Seifertshofen, musste am Dienstag um 7:15 Uhr ein 23-jähriger LKW-Fahrer kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand anhalten. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, übersah er einen VW, dessen 51-järhige Fahrer in diesem Moment an dem LKW vorbeifahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rosenberg-Hohenberg: Vermisster Mann aufgefunden

Seit Dienstag, 02.05.23 galt ein 35-jähriger Mann aus Rosenberg als vermisst. Am gestrigen Montag konnte durch die Polizei jedoch eine tote Person aufgefunden werden, bei welcher es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den Vermissten handelt. Durch die Kripo Aalen wurden inzwischen entsprechende Maßnahmen zur eindeutigen Identifizierung in die Wege geleitet.

Ursprungsmeldung:

Rosenberg-Hohenberg: Hinweise auf vermissten Mann gesucht

Seit Dienstagnachmittag wird ein 35 Jahre alter Mann vermisst. Dieser könnte sich in einer gesundheitlichen Notlage befinden. Er wurde letztmalig um 15.30 Uhr gesehen. Er könnte zu Fuß oder mit einem Fahrrad unterwegs sein. Bislang durchgeführte Suchmaßnahmen unter Einbindung von mehreren Streifenbesatzungen, Suchhunden sowie eines Polizeihubschraubers führten nicht zu dessen Auffinden. Er trägt ein graues Sweatshirt, blaue verwaschene Jeans und braune Arbeitsschuhe der Marke Engelbert Strauss. Er ist 1,80 Meter groß, schlank, hat dunkelbraune kurze Haare und einen Dreitagebart. Personen, die dem Vermissten am Dienstag nach 15.30 Uhr begegnet sind oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell