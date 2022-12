FW-Schermbeck: Sturmschaden

Schermbeck (ots) - Gegen 21.00 Uhr wurde am gestrigen Abend der Löschzug Altschermbeck zu einem Elektroanlagenbrand an der Straße "Widau" alarmiert. Hier hatte zuvor ein Hausverteilungskasten gebrannt. Dieser war jedoch bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht. Von den Einsatzkräften wurde der Hausverteilungskasten mit der Wärmebildkamera kontrolliert, eine Feststellung wurde hierbei nicht gemacht. Daraufhin wurde die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben. Für ...

mehr