Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Einsatz an Schule

Aalen (ots)

Am Mittwochmorgen kurz nach 10:30 Uhr bemerkten Schüler einer Schule in der Max-Eyth-Straße einen merkwürdigen Geruch im Gebäude, welcher anschließend zu Reizungen der Atemwege und Hustenreiz führte. Daraufhin wurde das Gebäude vorsichtshalber geräumt. Durch die eintreffende Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort kam, wurden entsprechende Messungen durchgeführt, die jedoch keine Auffälligkeiten sperren. Der Rettungsdienst kam aufgrund der zunächst unklaren Lage mit 40 Fahrzeugen, sowie drei Rettungshubschraubern und 90 Einsatzkräften vor Ort. Etwa 100 Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. 80 hiervon mussten jedoch nur vor Ort ambulant behandelt werden. 20 Personen mussten für weitere medizinische Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Reizgas in dem Gebäude versprüht wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0791 400-0 an das Polizeirevier Schwäbisch Hall zu wenden.

