Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Korb: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr einen in der Seestraße geparkten Ford und verursachte an diesem Sachschaden an bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Flucht nach Verkehrsunfall

Zwischen Dienstagabend 21:30 Uhr und Mittwochmorgen 07:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Schildergasse geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

