POL-OH: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Laden Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (07.09.) in ein Lebensmittelgeschäft in der Marburger Straße ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum sowie die Mitarbeiterräumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer ...

