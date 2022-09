Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Diebstahl von Weidezaungerät - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter gestohlen

Bebra. Einen E-Scooter "Zamelux E 9 310 NIP" im Wert von rund 400 Euro stahlen Unbekannte am Dienstag (06.09.), in der Zeit zwischen 7.50 Uhr und 14.20 Uhr. Zur Tatzeit war das Elektrokleinstfahrzeug nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen an einem Fahrradständer im Bereich des Bahnhofs in der Bahnhofstraße mittels Spiralschloss gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Weidezaungerät

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (06.09.) ein elektrisches Weidezaungerät von einer Viehweide im Bereich der Landesstraße 3250, gegenüber der Grundmühle in Iba. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Wildeck. Ein Einfamilienhaus in der Eisenacher Straße in Obersuhl wurde in der Zeit zwischen dem 20. August und dem 6. September zum Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sich die Einbrecher unberechtigten Zugang zu dem Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell