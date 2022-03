Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche im Stadtgebiet

Lüdenscheid (ots)

Bei einer in der Knapper Straße befindlichen Nachhilfeschule schlugen unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen eine Fensterscheibe einer Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten ein Notebook.

Am Raithelplatz traf es den Kiosk des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs. Auch dort schlugen Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein Fenster ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus einer Geldkassette entwendeten sie Bargeld. Zudem wurde ein Schloss der Eingangstür des Berufskollegs beschädigt. In den Schulbereich gelangten die Täter aber nicht.

Zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr und Montagmorgen, 07:00 Uhr durchwühlten Unbekannte mehrere Räumlichkeiten einer Firma an der Loher Straße. Sie entwendeten mehrere Laptops und Tablets. Wie die Täter ins Objekt gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu den drei Taten nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell