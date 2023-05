Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Fahrzeug entwendet - Geldbörse entwendet und Geld abgehoben - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19.40 Uhr und Mittwochnachmittag 16 Uhr, schlugen Unbekannte das Kellerfenster eines Gebäudes im Filderweg ein. Anschließend wurde versucht von außen das Fenster zu öffnen, was jedoch nicht gelang, weshalb sie unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Geldbörse entwendet - Bargeld abgehoben

Während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße wurde eine 67-Jährige am Dienstagmittag gegen 13 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Unbekannte hatten aus ihrem Einkaufskorb, den die Frau am Arm hängen hatte, die Geldbörse entwendet und dabei auch ihre EC-Karte erbeutet. Mit dieser hob der Dieb kurze Zeit später bei einer Bank in Westhausen 485 Euro ab.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3210 zwischen Rattstadt und Hardt erfasste ein 37-Jähriger am Mittwochabend kurz vor Mitternacht mit seinem Audi A 3 ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 4000 Euro entstand.

Ebenfalls auf 4000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr entstand, als eine 22-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße 1073 zwischen Ellwangen und Adelmannsfelden ein Reh erfasste.

Wört: Bei Arbeitsunfall verletzt

Bei einem Arbeitsunfall zog sich ein 53-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr stark blutende Verletzungen im Gesicht zu. Der Mann musste daher in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sich letztlich herausstellte, dass es sich glücklicherweise nur um leichte Verletzungen handelte, die ambulant versorgt werden konnten.

Neuler: Fahrzeug entwendet

Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr erstattete der Inhaber eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße Anzeige wegen Diebstahls, nachdem von seinem Firmengelände von Unbekannten ein Ford Transit im Wert von 30.990 Euro entwendet worden war. Das Fahrzeug, bei dem es sich um ein Neufahrzeug ohne Zulassung handelt, war am vergangenen Samstag noch auf dem Areal abgestellt.

Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Sachschaden

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 37-Jähriger am Mittwochnachmittag verursachte. Gegen 15.45 Uhr fuhr er mit seinem Peugeot auf der Buchstraße auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw einer 62-Jährigen auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Iggingen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 35-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13 Uhr mit seinem Lkw einen in der Schießgasse geparkten Opel Agila. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 11.35 Uhr am Mittwochvormittag stellte eine 20-Jährige ihren Fiat Ducato in der Klarenbergstraße ab. Da sie das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend abgesichert hatte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Mercedes Sprinter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Ruppertshofen: Fahrzeug übersehen

Im Einmündungsbereich Ruppertshofen / Ulrichsmühle kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr zum Zusammenstoß zweier Ford Fiesta. Ein 62-Jähriger hatte das Fahrzeug eines 18-Jährigen übersehen, die in Richtung Hönig unterwegs war.

Mutlangen-Pfersbach: 8500 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 50-Jähriger seinen Opel Zafira am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Alfdorfer Straße anhalten. Eine 52-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi A 6 auf, wobei ein Schaden von rund 8500 Euro entstand.

