Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Rettungswagen mit Stein beworfen? Verdächtiger hat offenen Haftbefehl

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat in der Nacht zu Samstag (18. Februar) einen 33-Jährigen festgenommen, der einen Haftbefehl offen hatte. Der Mann ist aufgefallen, weil er an der Alleestraße gegen 0:40 Uhr einen Rettungswagen mit einem Stein beworfen haben soll. Die Insassen alarmierten die Polizei, welche den Verdächtigen wenig später im Bereich der Gartenstraße/Lilienstraße stellen konnte. Der Mann wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen: Erst weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen, später schlug und trat er die Polizistinnen und Polizisten und beleidigte sie. Genutzt hat ihm das nichts: Eine Recherche im polizeilichen System ergab, dass der 33-Jährige einen Haftbefehl offen hatte. Er wurde festgenommen und muss sich jetzt unter anderem wegen der Sachbeschädigung und des tätlichen Angriffs mit weiteren Anzeigen auseinandersetzen. Am Rettungswagen entstand leichter Sachschaden.

