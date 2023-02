Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Falscher Polizist ergaunert Geld und Schmuck

Duisburg (ots)

Ein falscher Polizist hat am Donnerstagnachmittag (16. Februar) das Geld und den Schmuck einer Seniorin im Bereich Am Glockenturm/Franziskusstraße ergaunert. Ein Unbekannter rief die 83-Jährige gegen 15:30 Uhr an und berichtete von einem bevorstehenden Raubüberfall. Sie solle Geld sowie Schmuck zusammenpacken und vor die Tür legen. Die Polizei käme dann und würde es in sichere Verwahrung nehmen. Die Duisburgerin tat wie von ihr verlangt wurde. Etwa zwei Stunden später telefonierte sie mit ihren Töchtern und ihr wurde bewusst, dass die Geschichte nicht stimmte. Geld und Schmuck waren zu diesem Zeitpunkt natürlich schon weg. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

