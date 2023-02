POL-DU: Altstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Jugendlichen

Duisburg (ots) - Bereits am 11. November letzten Jahres hat ein Unbekannter einen 59-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle an der Ruhrorter Straße mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt. Mit einem Portemonnaie als Beute flüchtete der Räuber dann zu Fuß. Das Kriminalkommissariat 13 fahndet mit Fotos nach dem Mann, der im Verdacht steht, den 59-Jährigen ...

