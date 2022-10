Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Mit Auto von Fahrbahn abgekommen: drei Verletzte

Seewald (ots)

Drei zum Teil schwer verletzte junge Männer und ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochabend auf der Kreisstraße 4775 auf Gemarkung Seewald.

Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße aus Richtung Hallwangen kommend in Richtung Erzgrube. Das Auto war insgesamt mit drei Personen besetzt. Nach Stand der Ermittlungen kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Von dort wurde der Pkw samt Insassen abgewiesen und kam in der Folge auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Insassen konnten den BMW selbständig verlassen. Der Fahrer und ein 18-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt, ein weiterer 19-Jähriger leicht. Alle drei Männer wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der verunfallte BMW musste abgeschleppt werden.



