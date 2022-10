POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Baggers

Empfingen / Horb am Neckar (ots) - Gleich in mehrere Firmen sind noch unbekannte Täter Ende letzter Woche in Empfingen sowie in Horb eingedrungen. Von den insgesamt fünf bislang bekanntgewordenen Einbrüchen, die sich alle im Zeitraum von Donnerstagabend auf Freitagmorgen ereigneten, fanden vier in Empfingen statt. Dort wurden Fälle in in der Robert-Bosch-Straße, ...

mehr