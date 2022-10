Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen

Horb am Neckar - Einbrüche in Firmen - Zeugen gesucht

Empfingen / Horb am Neckar (ots)

Gleich in mehrere Firmen sind noch unbekannte Täter Ende letzter Woche in Empfingen sowie in Horb eingedrungen.

Von den insgesamt fünf bislang bekanntgewordenen Einbrüchen, die sich alle im Zeitraum von Donnerstagabend auf Freitagmorgen ereigneten, fanden vier in Empfingen statt. Dort wurden Fälle in in der Robert-Bosch-Straße, der Straße "Alte Kaserne", der Julius-Bauser-Straße sowie einer dortigen Seitenstraße bekannt. Ein Einbruch ereignete sich in der Weberstraße in Horb.

Bei den ersten drei Taten hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um so ins Innere der jeweiligen Firmenräumlichkeiten zu gelangen. In den letzten beiden Fällen drangen die Unbekannten über eine Türe ein beziehungsweise zerstörten eine Glasscheibe.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest. Die Täter hatten es offenbar hauptsächlich auf Bargeld abgesehen, wobei ihre jeweilige Beute überwiegend nicht mehr als 100 bis 200 Euro betrug. Bei der Firma mit der Adresse "Alte Kaserne" stahlen die Einbrecher ein Auto, das später in der Nähe des betroffenen Horber Unternehmens aufgefunden werden konnte. Möglicherweise hatten es die Unbekannten dort als Fluchtfahrzeug bereitgestellt. Hier kamen die hinzugeeilten Einsatzkräfte den mutmaßlich drei Tätern auch auf die Spur und setzten zur Fahndung neben einem Polizeihund auch einen Hubschrauber ein. Die Fahndung führte bislang nicht zum Auffinden der Einbrecher.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

