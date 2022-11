Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Jugendlichen mit Messer bedroht und Geld geraubt

Duisburg (ots)

Die Duisburger Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall, bei dem am Samstagabend (26. November, 21 Uhr) ein Unbekannter einen 17-Jährigen ausgeraubt hat. Aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus bedrohte ein etwa 20 Jahre alter Mann den Duisburger am Gleis 1 an der U-Bahn-Haltestelle Steinsche Gasse. Der Haupttäter zog ein Messer und forderte den 17-Jährigen auf, ihm sein Portemonnaie zu geben. Daraus nahm sich der Räuber ein paar Scheine und flüchtete mit den anderen. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und kurze, blonde Haare sowie einen Oberlippenbart haben. Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

