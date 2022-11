Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falschem Polizisten Geldkassette übergeben

Duisburg (ots)

Ein falscher Polizist hat am Samstagabend (26. November) nach 19 Uhr eine Geldkassette von einem Senioren in einem Wohngebiet zwischen dem Dreverbach und dem Rumelner Bahnhof ergaunert. Zunächst erhielt der 77-Jährige einen Anruf, indem sich ein Mann als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgab. Er berichtete, dass der Senior ein mutmaßliches Opfer von Raubüberfällen werden könne. Ein Polizist käme vorbei um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Das Bargeld, was der Rumelner zu Hause hätte, würde er zur Sicherheit fotografieren. Kurze Zeit später stand tatsächlich ein mutmaßlicher Polizist in Zivil vor der Tür. Doch anstatt die Geldscheine in der Wohnung zu fotografieren, nahm er die Geldkassette mit, brachte sie allerdings nicht wieder zurück. Gegen 23 Uhr rief der 77-Jährige die echte Polizei, die eine Anzeige aufnahm. Die Polizei Duisburg warnt die Bürgerinnen und Bürger eindringlich: Niemand von der Polizei kommt zu Ihnen, um Geld zu fotografieren oder um es für mögliche Raubüberfälle zu sichern. Sollten Sie einen Anruf bekommen, bei dem Ihnen so etwas erzählt wird, legen Sie auf und wählen die Notrufnummer 110.

