POL-DU: Hochfeld: Taxi-Fahrerin ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Ein Alarm hat in der Nacht zu Freitag (25. November, gegen 2:15 Uhr) an der Straße Am Nienhaushof mutmaßliche Eindringlinge auf einem Werkstattgelände auffliegen lassen. Mehrere Täter sollen in die Lagerhalle einer Werkstatt eingebrochen sein. Die Polizei konnte vor Ort einen Mann (27) stellen, der im Verdacht steht, "Schmiere gestanden" und in ...

mehr