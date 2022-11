Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Ordnungsamt gibt Hinweis auf betrunkenen Autofahrer

Duisburg (ots)

Ein laufender Motor eines Renault, eine geöffnete Fahrertür und ein an eine Laterne urinierender Mann ließen eine Mitarbeiterin (27) des Ordnungsamtes und ihren Arbeitskollegen (44) in der Nacht zu Freitag (25. November, 00:20 Uhr) auf der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Aldenrader Straße skeptisch werden. Sie sprachen den offensichtlich alkoholisierten Mann an und alarmierten die Polizei. Als die Beamten den 39-Jährigen zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt zur Wache bringen wollten, sperrte er sich und beleidigte die Polizisten ("Motherfucker"). Auf der Polizeiwache äußerte er sinngemäß, dass er gefahren sei, aber da sein Blutalkoholwert nicht so hoch sein wird, würde er gerne direkt die Strafe bezahlen. So schnell geht das allerdings nicht. Erst muss das Ergebnis der Blutuntersuchung vorliegen und dann wird er sich zusätzlich zur Trunkenheitsfahrt mit einer Anzeige wegen des Widerstands auseinandersetzen müssen. Bei dem Widerstand hatten sich der 44 Jahre alte Mitarbeiter des Ordnungsamtes und eine Polizistin verletzt. Beide konnten trotzdem im Dienst bleiben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell