Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Kabeltrommeln von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (24. November, 11:15 Uhr) haben Unbekannte von einer Baustelle an der Werftstraße 12 bis 15 Kabeltrommeln aus einer Lagerhalle gestohlen. Ein Zeuge (66) beobachtete, wie drei Männer die Kabeltrommeln in einen weißen Transporter luden. Als er einen von ihnen ansprach, schubste dieser ihn zu Boden und stieg mit seinen Komplizen in das Fahrzeug. Dann fuhren sie in Richtung Innenstadt davon. Der "Schubser" soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein und die dunklen Haare zum Zopf gebunden haben. Das Kriminalkommissariat 36 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 mit Hinweisen melden können.

