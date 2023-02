Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Polizeieinsatz bei Baumfällarbeiten

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg war mit Unterstützung einer Technischen-Einsatzeinheit und weiteren Kräften einer Bereitschaftspolizeihundertschaft am Samstagmorgen (18. Februar, ab 7 Uhr) auf der Wedauer Straße im Einsatz, damit die Baumfällarbeiten der Stadt Duisburg störungsfrei durchgeführt werden konnten. Friedlich versammelten sich etwa 100 Teilnehmende einer angemeldeten Versammlung, die bis 12:30 Uhr gegen die Arbeiten demonstrierten. Zahlreiche Anwohner hatten sich ebenfalls hinter den Absperrungen verteilt an der Straße aufgehalten. Eine Frau war auf eine Laterne geklettert und konnte durch Unterstützungskräfte einer Technischen-Einsatzeinheit der Polizei herunter geholt werden. Da sie über Schmerzen im Fuß klagte, brachte ein Rettungswagen die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 23-Jähriger klebte seine Hand an einer Arbeitsmaschine fest. Die Beamten konnten ihn lösen und er kam, weil er sich einem Platzverweis widersetzte, ins Polizeigewahrsam. Die Baumfällarbeiten werden aktuell fortgesetzt. Medienvertreter können sich mit Anfragen an die Pressestelle unter der Rufnummer 015254692204 wenden.

