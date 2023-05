Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Unfallflucht - Mehrere Farbschmierereien - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Unfallflucht

Zwischen Montag, 3 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, ereignete sich in der Hans-Sigmund-Straße eine Unfallflucht, bei der ein dort abgestellter Daimler-Benz beschädigt wurde. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Farbschmierereien

Trafostationen in der Schwerzerallee, im Hauberweg sowie in der Schießtalstraße wurden in den letzten Tagen von bislang Unbekannten mittels schwarzer Farbe beschmiert und ein Schaden in Höhe von etwa 2300 Euro verursacht. Die Schmierereien wurden am Mittwoch festgestellt. Hinweise zu den Verursachern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Heubach: Sachbeschädigung

Auf einem Friedhof in der Lauterner Straße wurde im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, ein Frostwächter in einer dortigen Herrentoilette beschädigt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr kam es im Hauberweg, im Bereich der Einfahrt zu einem Discounterparkplatz, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Folge ein 27-Jähriger verletzt und bedroht wurde.

Das Polizeipräsidium Aalen sucht nun Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können.

Insbesondere wird ein Fahrradfahrer, an dessen Fahrrad eine schwarzrote Satteltasche befestigt war, gebeten, sich zu melden. Der Radler, der mit einem dunkelblaue T-Shirt mit einem gelben Emblem auf dem Rücken bekleidet war und einen schwarzen Fahrradhelm trug, fuhr zu dieser Zeit den Hauberweg in Richtung Schierenhof.

Weiterhin fuhren zur genannten Zeit ein Mann mit einem orangefarbenen T-Shirt und eine Frau mit einem hellblauen T-Shirt – beide mit einem hellen Fahrradhelm - mit ihren Rädern in Richtung Schwäbisch Gmünd Zentrum.

Insbesondere diese möglichen Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell