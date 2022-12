Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung auf dem Forstweg zum Helleberg in Alfeld/Gerzen

Hildesheim (ots)

Am 04.12.2022, gegen 15:00 Uhr, meldet ein aufmerksamer Spaziergänger aus Delligsen eine illegale Müllentsorgung auf dem Forstweg zum Helleberg(Gemarkung Gerzen), welcher rechtsseitig von der L 484 in den Wald abzweigt. Aufgrund der Fläche von ca. 15 qm2 auf welcher der Sperrmüll liegt, ist das mögliche Täterfahrzeug vermutlich ein großer Anhänger oder Transporter. Die Tatzeit kann auf den 03.12.oder 04.12.2022 in den frühen Morgenstunden eingegrenzt werden. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-0 in Verbindung.

