Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Verkehrsunfälle, Falschfahrer auf der B29

Aalen (ots)

Backnang: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagvormittag 09 Uhr in einen Handyladen in der Uhlandstraße zu gelangen. Hierzu wollte er eine dortige Türe gewaltsam öffnen. Dies blieb jedoch erfolglos. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Straße Ameisenbühl wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstag, 13.30 Uhr ein Kia Sportage beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall mit Motorrad

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr die Alte Bundesstraße. Beim Abbremsen rutsche das Vorderrad seiner Suzuki weg, sodass er stürzte und gegen einen VW Passat einer 34-Jährigen prallte. Der 19-Jährige verletzte sich leicht, es entstand zudem Sachschaden von rund 2500 Euro.

Remshalden: Falschfahrer auf B29-Wer wurde gefährdet

Am Freitag gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der B29. Der 60 Jahre alte Mann war mit seinem VW Polo in Richtung Stuttgart unterwegs, fuhr jedoch auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn Aalen. Er konnte im Bereich des Teilers B29/B14 von der Polizei angehalten und die Weiterfahrt unterbunden werden. Eventuell fuhr der bereits an der Anschlussstelle in Lorch falsch auf. Verkehrsteilnehmer, denen der Polo auf der B29 entgegenkam bzw. von diesem gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winnenden: Unfall mit Pedelec

Ein 51 Jahre alter Pedelec-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15.15 Uhr die Robert-Bosch-Straße. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße stieß er mit einem 80-jährigen Skoda-Fahrer zusammen, der die dortige Abbiegespur befuhr. Durch den Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Da er mit über zwei Promille alkoholisiert war, musste er sich dort auch einer Blutprobe unterziehen. Beim Unfall entstand Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell