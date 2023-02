Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jeweils eine Alkohol-bzw. Drogenfahrt

Steinach/ Sonneberg (ots)

In der zurückliegenden Nacht, zwischen 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr wurden Verkehrskontrollen in Sonneberg und Steinach durchgeführt. Bei zwei Fahrern ergab jeweils ein Test Hinweise über eine Drogen- bzw. Alkoholbeeinflussung der Kontrollierten. In der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg wurde bei einem 34-Jährigen eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen, nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille ergab. In der Lauschaer Straße in Steinach wurde dann ein 19-Jähriger einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihm wurde Blut abgenommen, nachdem ein Schnelltest Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des jungen Mannes ergab. Beide müssen sich nun dementsprechend verantworten.

