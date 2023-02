Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrskontroll-Standorte mit kleineren Feststellungen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende fanden mehrere Verkehrskontrollen an verschiedenen Standorten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt statt. So waren in Rudolstadt in der Nacht von Freitag zu Samstag sowie am Sonntagabend im Bereich der Flugplatzbrücke und der Schwarzburger Chaussee Kontrollstellen. Die eingesetzten Beamten stellten mehrere, kleine Verstöße fest und händigen beispielsweise Mängelscheine und Kontrollaufforderungen aus. Bei einer Kontrolle in Gräfenthal am Freitagabend gab es keine Beanstandungen der Verkehrsteilnehmer zu vermelden. Und auch in Oberköditz wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei den Verkehrsteilnehmern ein polizeilich positives Ergebnis verzeichnet: keine Beanstandungen bei den in dem Zeitraum Kontrollierten.

