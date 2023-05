Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kamp-Bornhofen - Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Kamp-Bornhofen (ots)

In der Ortslage Kamp-Bornhofen, in der Rheinuferstraße, wurden am Sonntagmorgen zwischen 08:30 und 09:00 Uhr 3 PKW durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Fahrzeuge, die gegenüber der Apotheke quer in den dortigen Parktaschen standen, wurden seitlich mittels eines spitzen Gegenstands (wahrscheinlich Schlüssel) zerkratzt. Je Auto wurde ein tiefer Kratzer (bis aufs Metall) über die gesamte Fahrzeuglänge an der Fahrerseite festgestellt. Wer in diesem Zeitraum eine verdächtige Person gesehen hat, soll sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen.

