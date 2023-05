POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Ransbach-Baumbach (ots) - Am 06.05.2023 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Von-Reifenberg-Straße in Ransbach-Baumbach. Dabei verlor der 59-jährige Fahrer eines Transporter am Steuer das Bewusstsein, infolge dessen das Fahrzeug mit der Mauer eines Gebäudes kollidierte. Die Beifahrerin verständigte daraufhin die Rettungskräfte Durch die zufällig in der Nähe befindliche Feuerwehr Ransbach-Baumbach ...

