Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Ransbach-Baumbach (ots)

Am 06.05.2023 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Von-Reifenberg-Straße in Ransbach-Baumbach. Dabei verlor der 59-jährige Fahrer eines Transporter am Steuer das Bewusstsein, infolge dessen das Fahrzeug mit der Mauer eines Gebäudes kollidierte. Die Beifahrerin verständigte daraufhin die Rettungskräfte

Durch die zufällig in der Nähe befindliche Feuerwehr Ransbach-Baumbach wurde der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug geborgen und sofortige Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, welche durch die eintreffenden Rettungskräfte und den Notarzt fortgesetzt wurden.

Die ebenfalls eintreffenden Angehörigen wurden durch eine Notfallseelsorgerin betreut, ebenso die unverletzte, aber unter Schock stehende Beifahrerin.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er jedoch kurze Zeit später verstarb.

Am Fahrzeug, sowie an der Mauer einer Fabrikhalle entstand lediglich leichter Sachschaden.

