POL-PDMT: Verlorene Ladung auf der L 302

Montabaur (ots) - In der Nacht von Montag, 01.05.2023 auf Dienstag, 02.05.2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter mittels brachialer Gewalt Zugang in die Räumlichkeiten der Kita in Ransbach-Baumbach sowie in die Grundschule in Hilgert. Hierbei verursachten der/die Täter einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Zielrichtung der Einbruchsdiebstähle waren elektronische Geräte. Darüber hinaus wurde versucht, ...

