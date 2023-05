Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstähle in Hilgert und Ransbach-Baumbach

Montabaur (ots)

In der Nacht von Montag, 01.05.2023 auf Dienstag, 02.05.2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter mittels brachialer Gewalt Zugang in die Räumlichkeiten der Kita in Ransbach-Baumbach sowie in die Grundschule in Hilgert. Hierbei verursachten der/die Täter einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Zielrichtung der Einbruchsdiebstähle waren elektronische Geräte. Darüber hinaus wurde versucht, in die Kita in Hilgert einzubrechen. Gleichgelagerte Fälle wurden im gleichen Tatzeitraum auch im Bereich der Polizeidirektion Diez und Limburg bekannt.

Wer hat in der Nacht vom 01.05.2023 auf den 02.05.2023 in Ransbach-Baumbach und Hilgert verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der geschilderten Tat stehen könnten?

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell