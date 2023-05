POL-PDMT: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Niederneisen/Oberneisen (ots) - Am Morgen des 02.05.2023 erhielt die Polizei Diez Meldungen über zwei festgestellte Einbrüche in die Kindertagesstätten in der Jahnstraße in Niederneisen sowie in der Kaltenbachstraße in Oberneisen. In beiden Fällen wurden mehrere elektronische Geräte entwendet. Während sich die Tatzeit in Oberneisen auf die Nacht vom 01. auf den 02. Mai einschränken lässt, liegt der Zeitraum für ...

mehr