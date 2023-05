Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederneisen/Oberneisen. Einbrüche in Kindertagesstätten

Niederneisen/Oberneisen (ots)

Am Morgen des 02.05.2023 erhielt die Polizei Diez Meldungen über zwei festgestellte Einbrüche in die Kindertagesstätten in der Jahnstraße in Niederneisen sowie in der Kaltenbachstraße in Oberneisen. In beiden Fällen wurden mehrere elektronische Geräte entwendet. Während sich die Tatzeit in Oberneisen auf die Nacht vom 01. auf den 02. Mai einschränken lässt, liegt der Zeitraum für die Tat in Niederneisen zwischen dem 29.04.2023 und dem 02.05.2023. Aufgrund der örtlichen Nähe beider Tatorte wird vom selben Täter bzw. der selben Tätergruppierung ausgegangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

