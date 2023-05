POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Ötzingen (ots) - Am Sonntag, 30.04.2023 parkte der Geschädigte seinen Pkw auf dem Parkplatz vor der Birkenhalle in Ötzingen. In dem Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde die Windschutzscheibe des Pkw durch unbekannte beschädigt. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Hinweise unter der Tel.: 02602/9226-0 oder pimontabaur.wache@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

