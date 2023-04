Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich Fulda

Fulda (ots)

1. Kradfahrer auf PKW aufgefahren/schwer verletzt (keine Lebensgefahr)

Ein schwer verletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag (27.04.), gegen 17.55 Uhr in Fulda OT Kämmerzell, in der Kämmerzeller Straße.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, Marke Yamaha, befuhr in Fulda die Kämmerzeller Straße in Fahrtrichtung Lüdermünd.

Vor dem Kradfahrer fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem PKW, einem Opel Zafira. Der 61-Jährige Opel-Fahrer beabsichtigte im weiteren Verlauf, nach links in die Straße Handelsweg einzubiegen.

Diesen Abbiegevorgang des vorausfahrenden PKW übersah der 18-jährige Kradfahrer jedoch offenbar, der trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte. In der Folge stürzte er mit seinem Leichtkraftrad zu Boden und verletzte sich dabei. Mit einem Rettungswagen wurde er schwer- aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt.

2. Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht / 1.000 Euro Fremdschaden

Eine 18-jährige junge Frau parkte ihren PKW, einen Toyota Yaris, ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Fulda in der Straße Heinrich-von-Bibra-Platz in Höhe Hausnummer 9.

Nach Zeugenmitteilung wurde bekannt, dass am Freitag (28.04.), gegen 17.15 Uhr der Fahrer oder Fahrerin eines weißen PKW Renault Kangoo, beim Rückwärtseinparken, gegen den geparkten Toyota prallte und diesen beschädigte. Unmittelbar im Anschluss daran entfernte sich der Verursacher/Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem PKW Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer: 0661-105 0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.hessen.de zu melden.

3. Verkehrsunfall mit Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag (27.04.) gegen 15 Uhr in Fulda, Ortsteil Lehnerz, in der dortigen Trimburgstraße.

Eine 52 jährige Frau aus Künzell befuhr mit ihrem PKW, einem Audi A 4, die Trimburgstraße aus Fahrtrichtung Brunnenweg kommend in Fahrtrichtung Leipziger Straße. In der Trimburgstraße geriet die 52-Jährige, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte im weiteren Verlauf gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW VW Passat. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Passat auch noch auf einen ebenfalls dort geparkten PKW, einen Mercedes Benz Kombi, geschoben.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die 52-jährige Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

