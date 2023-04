Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag, (28.04.), ereignete sich gegen 11:30 in der Heidelsteinstraße in Fulda ein Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Kleinkraftrad beteiligt waren. Der 68-jährige Fahrer eines Ford wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Während des Abbiegens bemerkte der Fahrer das entgegenkommende Zweirad und hielt auf der Gegenfahrbahn an. Der 64-jährige Fahrer des Rollers kam beim Bremsen zu Fall und rutsche in den stehenden Pkw. Dabei wurde er leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 900 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

