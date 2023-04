Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer übersehen-leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Donnerstag (27.04.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Fahrrad die Petersberger Straße stadteinwärts in Fahrtrichtung Dalbergstraße. Dazu benutze der 59-Jährige ordnungsgemäß den Schutzstreifen für Fahrradfahrer.

In gleicher Fahrtrichtung fahrend, befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem PKW BMW den rechten von zwei Fahrstreifen der Petersberger Straße. In Höhe der Rabanusstraße beabsichtigte der 34-jährige BMW-Fahrer nach rechts in diese abzubiegen. Hierbei übersah er dann offenbar den bevorrechtigten und weiter geradeaus fahrenden Fahrradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Durch einen Rettungswagen wurde er vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

An dem PKW und auch an dem Fahrrad entstand jeweils geringer Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beträgt 350 Euro.

