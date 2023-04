Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL -Fahndungserfolge für die Flensburger Bundespolizei; unter anderem zwei Haftbefehle vollstreckt

Flensburg (ots)

Bei Kontrollen im Grenzgebiet und nach der Einreise aus Dänemark hat die Bundespolizei gestern etliche Fahndungserfolge erzielt. Unter anderem wurden zwei mit Haftbefehl gesuchte 27- und 44-jährige Männer verhaftet. Bei weiteren Reisenden wurden sechs Fahndungen zur Aufenthaltsermittlung festgestellt und ladungsfähige Anschriften ermittelt.

Gegen 11.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen in Flensburg zugelassenen Opel Agila am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle nach der Einreise aus Dänemark. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass nach dem 44-jährigen Flensburger mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Er hatte noch zwei Geldbußen in Höhe von 450,- Euro zu bezahlen. Diese konnte er vor Ort begleichen und entging so einer 15-tägigen Haftstrafe.

Gegen Mittenacht wurde dann noch ein dänischer PKW wieder nach der Einreise aus Dänemark auf der BAB 7 kontrolliert. Hierbei konnten die Bundespolizisten ermitteln, dass gegen den 27-jährigen Fahrer mehrere Fahndungen vorlagen, unter anderem ein Haftbefehl. Der Rumäne wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl gesucht. Der Mann wurde verhaftet und in die JVA eingeliefert in der er die nächsten sieben Monate zu verbringen hat.

