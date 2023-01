Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus PKW

Neuss (ots)

Am Sonntagvormittag (01.01.) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge um 10:45 Uhr, wie sich ein bislang unbekannter Täter an einem Fahrzeug zu schaffen machte und informierte unverzüglich die Polizei. Der PKW war an der Further Straße (etwa in Höhe der Hausnummer 85) abgestellt. Der Mitteiler beobachtete, wie der Mann in auffälliger Art und Weise um den grauen Opel Astra "herumschlich" und stellte später die eingeschlagene, hintere rechte Scheiben fest.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Laptoptasche entwendet.

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20-25- Jahre alt, schwarze lange Haare und etwa 170 - 180 Zentimenter groß. Sein Erscheinungsbild sei "südeuropäisch" gewesen und er habe eine schwarze Kappe, Hose und Jacke getragen, dazu weiße Schuhe sowie einen auffälligen, beigen Schal.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Wer Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Mann machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 02131 300 - 0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell