POL-GT: 27-Jähriger verunfallt alkoholisiert mit Pkw - 19-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ersthelfer verständigten am Donnerstagnachmittag (26.05., 16.50 Uhr) die Polizei Gütersloh über einen Verkehrsunfall eines Pkw-Fahrers am Kreisverkehr Neuenkirchener Straße/ Bruder-Konrad-Straße. Den Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Rietberg mit einem Opel die Neuenkirchener Straße aus Neuenkirchen kommend und beabsichtigte im Kreisverkehr Bruder-Konrad-Straße geradeaus weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Opel-Fahrer im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonklotz. Bei dem Aufprall wurde die 19-jährige Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer versorgten die Gütersloherin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Besatzung transportierte die Opel-Insassin anschließend zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Der 27-jährige Unfallfahrer blieb unverletzt.

Noch während der Unfallaufnahme vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer des Unfallwagens. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Polizisten. Neben einer anschließenden Blutprobenentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus, stellten die Beamten den Führerschein des 27-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann ein.

