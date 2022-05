POL-GT: Carportbrand in Rietberg

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Eine Kindertagesstätte an der Straße Am Lattenbusch in St. Vit war in der vergangenen Mittwochnacht (24.05., 17.15 Uhr - 25.05., 07.15 Uhr) Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Den Ermittlungen nach hebelten die Täter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eine Tür auf und durchsuchten anschließend einen ...

