POL-NE: Silvester im Rhein-Kreis Neuss - Erste Bilanz der Polizei

Neuss (ots)

Zum Jahreswechsel 2022 / 2023 zieht die Polizei eine erste Bilanz ihres Silvestereinsatzes im Rhein-Kreis Neuss.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die zum Jahreswechsel Dienst im Rhein-Kreis Neuss versahen, mussten zwischen dem Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen insgesamt 142 Einsätze (im Vorjahr 56) bewältigen, die in direktem Bezug, zu den Feierlichkeiten standen.

In 12 Fällen (im Vorjahr drei) rückten Polizei und Feuerwehr zu Bränden aus.

14 Ruhestörungen wurden durch Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss gemeldet.

Auch in diesem Jahr schlichteten die Einsatzkräfte den einen oder anderen Streit unter Feiernden. Hierbei spielte mitunter auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. Erfreulicherweise mussten nur acht Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden (im Vorjahr fünf). Glücklicherweise wurde bei den Auseinandersetzungen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand schwerer verletzt.

Auch in der Silvesternacht nutzten Einbrecher die Gunst der Stunde, um während der Abwesenheit der Bewohner in Häuser einzusteigen. Während im Vorjahr zwei Fälle bekannt wurden, verzeichnete die Polizei in dieser Silvesternacht nur einen versuchten Wohnungseinbruch in Jüchen.

Zwei Anzeigen nahmen die Ordnungshüter wegen Sachbeschädigungen auf.

Im Gegensatz zum Vorjahr (2) stellte die Polizei in der Nacht lediglich eine Person fest, die sich trotz Alkoholkonsums ans Steuer gesetzt hatte.

Herausragende Vorfälle verzeichnet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss nicht.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Resümee der Silvesterfeierlichkeiten und wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2023.(Th.)

