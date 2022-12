POL-NE: Lenkrad und Airbag aus Pkw entwendet

Neuss (ots) - Am Mittwoch (28.12.) stellte ein Neusser, gegen 21:20 Uhr, seinen dunkelgrauen Mercedes Benz 300 SL mit dem Kennzeichen "NE-D264" verschlossen auf einen öffentlichen Parkplatz an der Jostenallee in Neuss ab. Als der 26 Jährige am Donnerstag (29.12.), gegen circa 15:40 Uhr, zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw entwendet worden war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise ...

