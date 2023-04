Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wieder Einbruch in Gartenlaube - Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Tor

13.04.2023, 05.00 Uhr - 06.30 Uhr

Abermals sind Unbekannte in eine Gartenlaue im Kleingartenverein an der Straße Magdeburger Tor eingebrochen.

Dabei entwendeten die Ganoven eine Stereoanlage und ein Schlüsselbrett.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand kamen die Einbrecher am Mittwochmorgen zwischen 05.00 Uhr und 06.30 Uhr.

Sie betraten die Parzelle und zerstörten mit brachialer Gewalt ein Fenster, durch welches sie ins Innere der Gartenlaube gelangten.

Nachdem sie entsprechende Beute gemacht hatten flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bereits am Osterwochenende sind Unbekannte in insgesamt sieben Lauben in dem Kleingartenverein am Magdeburger Tor eingebrochen. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen diesen sieben und der neusten Tat nicht ausschließen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Passanten oder Hundebesitzern die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind und Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell