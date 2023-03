Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall unter Radfahrern

Paderborn (ots)

(mb) Mit einem Elektrofahrrad ist ein 88-jähriger Mann am Mittwoch mit einem anderen Radler auf dem Rad- und Fußweg Am Springbach kollidiert und dabei schwere Verletzungen erlitten. Auch der andere Radler (54) zog sich Verletzungen zu.

Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrrad samt Fahrradanhänger, in dem sein Hund saß, auf dem Weg Am Springbach vom Kaukenberg in Richtung Benhauser Straße. Kurz nach der Bahnunterführung bekam er einen heftigen Anstoß von hinten und stürzte. Ein hinter ihm fahrender 88-jähriger Pedelec-Fahrer war aufgefahren und dabei selbst gestürzt. Während der 54-Jährige nur leichte Verletzungen an den Beinen erlitt, war der Senior mit seinem ungeschützten Kopf aufgeschlagen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

